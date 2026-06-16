“La llamaba pasado de copas”: Aseguran que Américo intentó serle infiel a Yamila Reyna con Carolina “La Rancherita” Molina

Esto, luego de una polémica entrevista que concedió la cantante, donde aseguró que había intentado “juntar” a la pareja tras lo ocurrido en el Festival de Empedrado.

Este lunes, Sergio Rojas aseguró que Américo intentó serle infiel a Yamila Reyna con Carolina “La Rancherita” Molina el día antes de lo ocurrido en el Festival de Empedrado.

La información sale a la luz luego de que se diera a conocer una entrevista que Carolina concedió a Página 7, donde relató: “Lo único que puedo decir con respecto a eso, es que traté de juntarlos”.

“No porque hubiera o no culpables. Siento que en una relación, cuando alguien comete errores, tiene que acercarse y pedir disculpas o hacer un ‘mea culpa’ ambos”, aseguró.





¿Américo intentó serle infiel a Yamila con La Rancherita?

Es por ello que en el último capítulo de Que Te Lo Digo, Rojas expuso su repudio por lo que dijo Carolina y luego reveló un presunto intento de infidelidad.

“Carolina Molina dice ser muy amiga de Américo y de Yamila; sin embargo, la noche anterior a que sucedieran estos actos repudiables (…) Américo llamó insistentemente, absolutamente pasado de copas, a Carolina y la intención del señor Américo era intimar, pernoctar”, aseguró Sergio.

En esa misma línea, agregó: “Entiendo que no es la única vez en que Américo ha intentado anotar con quien dice ser amiga de ambos en cuestión. Rancherita no sucumbió al llamado del señor Américo”.

“Carolina debiese contarle a Yamila Reyna las intenciones que Américo habría tenido para con ella”, aconsejó el periodista.

Finalmente, expuso: “Lo que me cuenta el círculo de Carolina, es que a ella no le habría dado el corazón para contarle a Yamila que Américo la llamaba pasado de copas, muy pasado de copas, muy arriba para intimar con ella”.