Ligados al Tren de Aragua: Cuatro detenidos por secuestro, homicidio e inhumación ilegal en la RM

Los sujetos fueron identificados como autores materiales y líderes de crímenes ocurridos en los años 2023 y 2025.

Detectives de la Bipe Antisecuestros Metropolitana confirmaron la detención de cuatro sujetos ligados al Tren de Aragua, a quienes se les acusa los delitos de secuestro, secuestro con homicidio e inhumación ilegal.

De acuerdo con el subprefecto Hassel Barrientos, los detenidos, todos de nacionalidad venezolana y situación migratoria irregular, fueron identificados como autores materiales y líderes de ejecución en las facciones de “Los Mapaches” y “Los Piratas”.

El trabajo conjunto con la Fiscalía Supraterritorial logró posicionar a estos hombres en al menos tres crímenes, según detalló el fiscal ECOH, Pablo Sabaj, quien indicó que los detenidos“participaron en tres secuestros distintos, ocurridos el 2023 y 2025”.





Sobre estos delitos, agregó que uno fue “un secuestro extorsivo” en que le mandaron a la familia de la víctima diversas imágenes de esta siendo apuntada con armas de fuego, mientras se exigía dinero a cambio de su vida.

Asimismo, otro caso revela el secuestro de una persona que estaba celebrando en Bellavista, “cuando engañado lo llevaron hasta un domicilio, ahí lo torturaron y finalmente le dieron muerte”, explicó el fiscal, sumando que la víctima fue encontrada al interior de una maleta enterrada.

Ahora estos sujetos se encuentran en prisión preventiva a la espera del juicio oral.