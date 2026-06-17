La Rancherita realizó íntima confesión y pidió no ser juzgada: “No me creo superdotada, pero…”

La cantante nacional, tras reflexionarlo durante días, tomó la decisión de subir un registro a sus redes sociales que le permitiera “ayudar a otras personas” tras tener unos persistentes sueños.

Carolina Molina, conocida como La Rancherita, está haciendo noticias en las últimas horas debido a un video que compartió con una particular reflexión que ha llamado la atención de sus seguidores.

De acuerdo a la cantante, hace varios días que está teniendo unos sueños muy particulares y que se siguen repitiendo. Por ello, tras reflexionarlo profundamente, dio un paso adelante y lo comentó con sus cercanos.

A través de su cuenta de Instagram, La Rancherita aseguró que ha tenido “presentimientos y premoniciones” que estarían conectadas con los extraterrestres.





Rancherita y sus sueños con extraterrestres

En el registro viralizado recientemente, Rancherita aseguró que este sueño quería divulgarlo “hace mucho rato, pero no lo hice por cobardía“.

Enseguida, agregó que “son cosas que me pasan hace mucho tiempo… Sueños que tengo, presentimientos o premoniciones. De verdad, no crean que estoy loca, pero tengo que contarlo “.

Luego, la cantante indicó que no quiere ser juzgada, pero afirmó que tiene un propósito al realizar esta confesión en sus redes sociales.

“Este sueño que tuve tiene que ver con extraterrestres y cosas paranormales. El sueño tiene un mensaje que tenía que contarlo para que la gente supiera cómo defenderse en el caso de que pase, ojalá que no”.

Los detalles de la premonición de Rancherita

Carolina Molina entregó más detalles de la historia que vivió, indicando que “a lo lejos se veían, en las nubes, muchos puntitos alineándose. Era algo extraterrestre alineándose en el cielo”.

“Se notaba que bajaban ciertas naves y ciertos seres. No tenían la intención de matar, pero sí mataban a personas con una especie de rayo porque les desconcertaba el ruido”, prosiguió su historia.

Después, la cantante aseguró que había una forma de salvarse en su sueño: “La forma de salvarse es que me tiré al suelo y empecé a cantar una canción en mi mente. Al estar cantando, como que les bloqueaba (a ellos) su telepatía”.

Por último, Carolina Molina sentenció con un: “Por favor, no piensen que estoy loca. Muchas veces he soñado cosas así. No me creo superdotada, pero medio brujita, sí soy“.