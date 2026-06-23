“Tal como lo he señalado…”: Américo se sinceró sobre presunta infidelidad a Yamila Reyna con “La Rancherita” Molina

El cantante zanjó tajantemente la polémica en la cual se ha visto envuelto durante los últimos días.

Tras días de especulaciones y declaraciones cruzadas, Américo rompió el silencio y se sinceró sobre una presunta infidelidad a Yamila Reyna con Carolina “La Rancherita” Molina.

La situación fue expuesta por Sergio Rojas, quien declaró que Américo había llamado a Carolina el día antes del Festival de Empedrado para “intimar” con ella, algo que Molina desmintió.





¿Qué dijo Américo?

Al respecto, en el último capítulo de “No Es Lo Mismo”, Américo señaló: “Por el momento, y tal como lo he señalado, prefiero mantenerme al margen de los comentarios de declaraciones de terceras personas”.

En esa misma línea, aseguró: “Estoy enfocado en mis proyectos, en mi música, en mis hijos, principalmente mis hijos, en todo lo que viene por delante”.

“Gracias por entenderme”, añadió el cantante.

Cabe señalar, que Molina sí confirmó la llamada a eso de las 01:30 horas, pero dejó en claro que solo la felicitó por el estreno de una de sus canciones.