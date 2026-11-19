19/ 11/ 2026 10:29

AHORA | Operativo policial afuera de cárcel Santiago 1: Retiran comercio irregular por venta de alcohol

La mañana de este jueves se llevó a cabo un operativo de Carabineros a las afueras de la cárcel Santiago 1, en específico, para quitar los toldos azules de comercio irregular en las calles aledañas al recinto. Durante el procedimiento se retiraron puntos de venta de alcohol, comida, e incluso guardarropía. Según explicó el Seremi de Seguridad Pública de la RM, Juan Barrientos, el retiro de estos puestos tuvo como objetivo también prevenir la presencia de “peloteros” en el perímetro.