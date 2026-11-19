El abogado agregó que la víctima mantiene 10 costillas fracturadas, algunas de ellas desplazadas y fragmentadas, además de una fractura del omóplato izquierdo.

A través de sus redes sociales, Braulio Jatar Alonso, abogado de la víctima del accidente protagonizado por el futbolista de Colo Colo Leandro Hernández, actualizó su estado de salud.

“Nuestro representado, víctima del accidente del jugador de Colo Colo Leandro Hernández, ha sido en el día de ayer (martes) reingresado al hospital, luego de habérsele dado un alta forzada el día viernes, a la cual nos opusimos”, partió declarando.

El abogado agregó que la víctima mantiene 10 costillas fracturadas, algunas de ellas desplazadas y fragmentadas, además de una fractura del omóplato izquierdo.

“Sigue siendo lo más preocupante la situación que tiene en el pulmón izquierdo, donde, de acuerdo a los informes médicos, la parte inferior de ese pulmón se encuentra casi completamente colapsada. De hecho, durante el fin de semana vomitó sangre. Recordamos que ya había necesitado un drenaje pulmonar durante su hospitalización“, manifestó.





Las penas que arriesga Leandro Hernández

Tras ser formalizado por conducción en estado de ebriedad con resultado de daños y lesiones graves, el atacante albo quedó con las medidas cautelares de arraigo nacional, firma mensual y retención de su licencia de conducir.

Hernández arriesga eventualmente una pena de entre 541 días y 3 años de presidio, además de una multa y de perder su licencia de conducir por hasta cinco años.