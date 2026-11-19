La Fundación Fuerza Ciudadana ingresó la acción judicial ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso y pidió investigar el rol del senador PS en la gestión de un documento para autorizar el retiro del permiso constitucional de la senadora.

Este jueves fue presentada una querella criminal contra el senador Juan Luis Castro (PS), acusado de participar en la presentación de un documento con una firma falsa de la senadora Ximena Órdenes (PPD).

La querella fue presentada por la Fundación Fuerza Ciudadana y apunta al senador y a todos quienes resulten responsables por la gestión del documento con firma ilegítima, que había sido utilizado para autorizar el retiro del permiso constitucional de la senadora.

El caso estalló luego de que se presentara el retiro de los constitucionales de Órdenes y del senador Fidel Espinoza, quienes estaban acompañando al presidente José Antonio Kast en su gira por Asia. Tras esto, la senadora negó haber hecho dicho retiro, ni mucho menos haber firmado, ni autorizado a ninguna persona para utilizar su firma.





Antecedentes de la querella

Según recogió Radio Biobío, la acción judicial fue presentada ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso y solicita que se evalúe el desafuero del parlamentario socialista en caso de que se cumplan los requisitos legales.

Acorde a lo expuesto en la querella, fue el pasado 17 de noviembre cuando Castro habría gestionado el retiro de los permisos de Órdenes y Espinoza, sin embargo, la parlamentaria acusó no haber firmado ningún documento. Posteriormente, desde la presidencia del Senado confirmaron haber recibido un documento con una firma atribuida a Órdenes.

La situación generó cuestionamientos en la Cámara Alta, debido a que la ausencia de parlamentarios con permiso constitucional afecta el cálculo del quórum de votación en plena discusión del Presupuesto 2027.

Desde la Fundación Fuerza Ciudadana solicitaron indagar quién elaboró el documento, cómo se obtuvo la firma de la senadora y que participación tuvo en la gestión de este el senador Castro.