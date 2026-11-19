“Estábamos velando a nuestro hermano y estaban dando vueltas por los alrededores“, expuso Andy Mella, hermano del adolescente de 15 años que murió de un balazo en la cabeza en Toltén. El imputado, Jesús Inostroza, fue dejado en prisión preventiva la tarde del miércoles.

La mañana del miércoles se llevó a cabo la audiencia de formalización de Jesús Inostroza, el sujeto de 24 años acusado de disparar y matar a Mateo Mella, un adolescente de 15 años que iba a bordo del auto que atropelló al perro del imputado.

El caso causó indignación en Queule, comuna de Toltén y movilizó a la familia, vecinos y comunidad escolar del joven para exigir justifica por su asesinato, que ocurrió mientras regresaba a su casa de pasar una tarde jugando Play Station con sus amigos.

El tribunal determinó la prisión preventiva del sujeto, y un plazo de investigación de 120 días, a esto se sumó una medida de protección policial para la familia de Mateo, quienes expusieron haber recibido a hostigamiento de parte del entorno de Inostroza.





Hermano de Mateo expuso amenazas

Andy Mella, hermano de Mateo, fue quien entregó detalles a Contigo en Directo sobre la compleja situación que atraviesan, y afirmó que “ hubo amenazas hacia nuestra familia , entonces eso es algo que nos va a ayudar en contra suya”.

“Es gente peligrosa. Si uno es así, todos“, añadió, y aseguró haber recibido insultos de parte de la hermana del imputado. Los episodios de hostigamiento ocurrieron, incluso, mientras velaban a Mateo.

“Estábamos velando a nuestro hermano y estaban dando vueltas por los alrededores“, denunció Mella. Según relató, las personas no dejaron de merodear el sector hasta que ellos se retiraron.

“Queremos justicia y que como familia podamos estar tranquilos. Yo tampoco andaría seguro sabiendo que alrededor de mi pueblo hay gente de este tipo portando armas ilegales sin temor a jalar un gatillo y llevarse la vida de alguien”, concluyó.