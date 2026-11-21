Revisa los movimientos sísmicos registrados este sábado por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este sábado 21 de noviembre se han registrado distintos temblores en Chile y zonas cercanas, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Temblor hoy, sábado 21 de noviembre, en Chile

Magnitud: 3.6

Hora: 08:08 horas

Epicentro: 24 km al SO de Pichidangui

Profundidad: 23 km

Magnitud: 3.2

Hora: 07:36 horas

Epicentro: 137 km al E de San Pedro de Atacama

Profundidad: 283 km

Magnitud: 3.4

Hora: 07:00 horas

Epicentro: 58 km al O de Los Vilos

Profundidad: 29 km

Magnitud: 3.5

Hora: 05:54 horas

Epicentro: 31 km al S de Mina Collahuasi

Profundidad: 125 km

Magnitud: 3.9

Hora: 05:40 horas

Epicentro: 24 km al SO de Huasco

Profundidad: 14 km

Magnitud: 3.1

Hora: 00:58 horas

Epicentro: 63 km al O de Los Vilos

Profundidad: 32 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?