Temblor hoy 21 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este sábado por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este sábado 21 de noviembre se han registrado distintos temblores en Chile y zonas cercanas, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.
Temblor hoy, sábado 21 de noviembre, en Chile
Magnitud: 3.6
Hora: 08:08 horas
Epicentro: 24 km al SO de Pichidangui
Profundidad: 23 km
Magnitud: 3.2
Hora: 07:36 horas
Epicentro: 137 km al E de San Pedro de Atacama
Profundidad: 283 km
Magnitud: 3.4
Hora: 07:00 horas
Epicentro: 58 km al O de Los Vilos
Profundidad: 29 km
Magnitud: 3.5
Hora: 05:54 horas
Epicentro: 31 km al S de Mina Collahuasi
Profundidad: 125 km
Magnitud: 3.9
Hora: 05:40 horas
Epicentro: 24 km al SO de Huasco
Profundidad: 14 km
Magnitud: 3.1
Hora: 00:58 horas
Epicentro: 63 km al O de Los Vilos
Profundidad: 32 km
¿Qué hacer en caso de un sismo?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:
- Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
- Protegerse bajo un objeto firme.
- Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
- Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
- En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
- Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.
Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.