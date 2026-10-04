“No nos vamos a quedar callados”: Karla Rubilar arremete contra pdte. Kast por eliminación de Yo Elijo Mi PC

La exministra cuestionó la decisión del Gobierno y pidió transparentar las evaluaciones que sustentan el término del programa. “Eliminarlo sin una alternativa que cierre la brecha digital es retroceder”, sostuvo.

Karla Rubilar se sumó a la discusión por la eliminación del programa Yo Elijo Mi PC del Presupuesto 2027, anunciado por el presidente José Antonio Kast.

La exministra de Desarrollo Social y Familia y exvocera del gobierno de Sebastián Piñera realizó sus descargos en contra de la medida a través de sus redes sociales.

En su cuenta de X, Rubilar acusó a Kast de no cumplir su promesa de campaña: “Fue clara: NO se recortarían beneficios sociales. Por eso, no puede incomodar que le pidamos al presidente que cumpla su palabra. La única lealtad posible frente a esto es con Chile “.

“En tiempos difíciles, la protección social importa más que nunca. Espero que el Congreso revierta estos retrocesos”, manifestó.

La promesa de campaña fue clara: NO se recortarían beneficios sociales. Por eso, no puede incomodar que le pidamos al Presidente @joseantoniokast que cumpla su palabra. La única lealtad posible frente a esto es con Chile. En tiempos difíciles, la protección social importa más que nunca. Espero que el Congreso revierta estos retrocesos. #YoElijoMiPC #LiceosBicentenarios #Melitrén #GORE #Cultura — Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) October 4, 2026





Más tarde, este domingo, Rubilar se refirió a las evaluaciones que se han realizado previamente al programa Yo Elijo Mi PC.

Esto, luego de que el subsecretario del Interior, Máximo Pávez afirmara que el término de esta política pública se debe a que “no presenta un efecto relevante en el aprendizaje”.

Al respecto, la exministra expresó: “Seamos rigurosos. Tuvo observaciones en 2018, se rediseñó y se integró en Becas TIC. Su última evaluación del 20/21 fue favorable”.

“Después hay monitoreos con aspectos que mejorar, pero no una evaluación que recomiende eliminarlo“, agregó.

Asimismo, Rubilar planteó que “si existe una evaluación técnica reciente, que se transparente y justifique” y sostuvo que ” corregir un programa es gestión. Eliminarlo sin una alternativa que cierre la brecha digital es retroceder “.

“Y aunque nos critiquen, no nos vamos a quedar callados. Lealtades malentendidas tienen a este gobierno perdiendo la confianza ciudadana”, agregó.