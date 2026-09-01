01/ 09/ 2026 09:53

Indignación en La Serena: Voluntarios increparon a motociclistas circulando en el humedal Río Elqui

Mientras realizaban labores de cuidado y limpieza, voluntarios grabaron e increparon a unos irresponsables motociclistas que circulaban al interior del humedal Río Elqui en La Serena. Además de estar prohibida, expertos advierten que esta práctica provoca daños irreparables al ecosistema, sobre todo, a las aves que en esta época anidan en el lugar que en 2022 fue declarado como el primer humedal urbano de la Región de Coquimbo.