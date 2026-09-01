“Los quería matar”: El desgarrador relato de mamá de joven en riesgo vital tras defender a mujer de golpiza

Los adolescentes de 16 años se dirigían a la Quebrada de Macul cuando intentaron detener un episodio de VIF en la estación Santa Rosa del Metro de Santiago. El más grave resultó con una perforación en su pulmón.

Un desesperado llamado hizo Karina Chacón para dar con el paradero del sujeto que el fin de semana dejó a su hijo en coma inducido tras perforar su pulmón en la estación de Metro Santa Rosa.

En conversación con CHV Noticias, la mujer relató el ataque que tuvo su origen en un episodio de violencia intrafamiliar: El adolescente intercedió para defender a la víctima y fue ahí cuando recibió la puñalada.

“Un tipo estaba golpeando a una mujer muy fuerte y ellos atinaron a defenderla“, explicó. Fue solo segundos después cuando “este tipo sacó una cuchilla (…) y le pego una puñalada a mi hijo”.





Después, agregó, el agresor persiguió con el arma blanca a otro de los jóvenes que lo increpó por golpear a una mujer en plena vía pública.

“Gracias a Dios no lo agredió tan feo y lo pudieron dar de alta“, declaró.

“ Este tipo quería matar a los chiquillos, porque al otro chico lo apuñaló en la misma zona “, advirtió, antes de explicar sus razones para visibilizar el crudo caso ante los medios de comunicación.

“Quisimos hacer público este caso porque queremos que se encuentre a la persona que los agredió, porque esta persona dio un cuchillazo certero al corazón”, lamentó Karina.