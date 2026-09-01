Metro confirma el cierre de cinco estaciones de la línea 4 en horario punta

Según informan desde la empresa, el motivo se debe a una emergencia médica.

Metro de Santiago informó que cinco estaciones de Línea 4 del servicio se encuentran cerradas en plena hora punta.

Según informó la empresa, el motivo del cierre se debe a “una emergencia médica”, ante lo cual, los trenes están disponibles solo entre Tobalaba hasta Vicente Valdés y Hospital Sótero del Río y Estación Plaza de Puente Alto.

De este modo, las estaciones cerradas producto de esta emergencia son Rojas Magallanes, Trinidad, San José de la Estrella, Los Quillayes y Elisa Correa.

18:24 hrs. Debido a emergencia médica #L4 se encuentra disponible solo entre Tobalaba hasta Vicente Valdés y Hospital Sótero del Río a Plaza de Puente Alto. Seguiremos informando. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) September 1, 2026

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