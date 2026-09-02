02/ 09/ 2026 07:36

Simulaba trotar para luego asaltar a sus víctimas: Ladrón “runner” en La Reina quedó en prisión preventiva

Fiscalía investiga tres denuncias por robos cometidos por un hombre que asaltaba a transeúntes en la comuna de La Reina mientras aparentaba correr y realizar actividad física. El acusado fue detenido por Carabineros gracias al análisis de cámaras de seguridad y a la incautación de ropa utilizada en los delitos. Mientras permanece en prisión preventiva, de momento, no se descarta la existencia de más casos.