04/ 04/ 2026 21:37

Retiro de 5 mil toldos y más vigilancia: Así cambió la seguridad en un año dentro del Barrio Meiggs

Tras un año con diversos operativos de allanamiento, el municipio de Santiago destacó un cambio en la seguridad del Barrio Meiggs. De acuerdo a cifras entregadas por la misma administración, los delitos bajaron un 90% tras el retiro de cerca de 5.000 toldos azules y mayor vigilancia. Por su parte, los comerciantes establecidos señalan que las ventas han repuntado, aunque persisten robos en sectores cercanos, por lo que autoridades anuncian continuidad de controles.