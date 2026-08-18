Feriado del 17 de septiembre: Los 3 proyectos que proponen un nuevo día libre por Fiestas Patrias

Las tres propuestas, de parlamentarios que van del PDG al PC, buscan agregar un día extra de descanso para extender el fin de semana de Fiestas Patrias. Todos fueron admisibles en la Cámara.

La Cámara de Diputadas y Diputados admitió este martes tres proyectos de ley que buscan establecer el día jueves 17 de septiembre del 2026 como feriado con motivo de las celebraciones de Fiestas Patrias.

Las iniciativas fueron sometidas a una primera votación y ahora continuarán sus trámites legislativos en el Congreso e ingresarán a la discusión en la Comisión de gobierno.

Los proyectos en cuestión fueron impulsados por la diputada Zandra Parisi (PDG), otro por el diputado Javier Olivares (PDG) y un tercero por parlamentarios del Partido Comunista (PC).

Las tres propuestas buscan agregar un día extra de descanso que se sume al viernes 18 y sábado 19 de septiembre.





Feriado excepcional

El proyecto impulsado por la diputada Parisi fue admitido con 64 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones.

Establece que únicamente sea feriado este jueves 17 de septiembre de 2026 , considerando los efectos positivos que puede traer un día más de descanso en rubros como el turismo o la gastronomía.

Feriado extra siempre

La propuesta de Javier Olivares busca declarar el fer iado nacional el 17 de septiembre de cada año y no solo este 2o26, extendiendo definitivamente el descanso en Fiestas Patrias.

El texto del parlamentario registró 64 votos a favor, 44 en contra y tres abstenciones.

Extender Fiestas Patrias

En cuanto al proyecto de parlamentarios del PC, busca también declarar feriado este jueves 17 de septiembre de 2026 , pero con la posibilidad de que las familias puedan contar con un mayor número de días de descanso.

Esta iniciativa obtuvo 57 votos a favor, 50 en contra y dos abstenciones.