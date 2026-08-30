Cadem: Aprobación del presidente Kast sube 1 punto y evaluación negativa al Poder Judicial llega al 75%

De acuerdo con los encuestados, un 83% declaró que el sistema judicial chileno no da confianza.

Este domingo se publicó la última Encuesta Cadem del mes de agosto, evaluación que reflejó un alza en la Aprobación del presidente José Antonio Kast, llegando al 38% (+1 punto) en comparación con la semana anterior.

Por su parte, respecto al porcentaje de Desaprobación al Mandatario, la cifra se mantuvo sin cambios en comparación a la consulta pasada, es decir, sigue en el 59%.

Evaluación al Poder Judicial

De acuerdo con el estudio, un 75% de los encuestados evaluó negativamente al Poder Judicial, cifra que aumentó 9 puntos porcentuales respecto a agosto de 2024.

Respecto a los “atributos que tiene el sistema judicial”, un 83% indicó que este no le genera confianza. Sobre la misma, el 82% de los consultados indicó que “no aseguran igualdad ante la ley” y un 81% lo declaró imparcial.

Por el contrario, el 61% declaró al Poder Judicial como autónomo.