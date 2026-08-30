VIDEOS | Comparten impactantes registros de tormenta eléctrica en Santiago

Revisa a continuación algunos de los registros que se han viralizado en redes sociales durante la última hora.

A través de redes sociales se han estado viralizado algunos videos de los truenos y relámpagos que se han hecho presentes durante la última hora en la capital.

Desde diferentes comunas de Santiago, usuarios se han sorprendido por el cambio en el clima tras una tarde templada que terminó dando paso a la lluvia.

Cabe destacar que, de acuerdo con el meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, están pronosticadas “algunas gotitas muy aisladas hacia el final del día en el sector oriente de la región Metropolitana”.

Anuncio de tormenta eléctrica en la RM

La Dirección Meteorológica de Chile anunció la tarde de este domingo que debido a una “inestabilidad atmosférica”, una tormenta eléctrica afectará a las zonas de Valle, Precordillera y Cordillera junto a chubascos aislados.

Este frente duraría hasta la madrugada de este lunes 31 de agosto.

Revisa aquí los videos:

Tormenta eléctrica en Santiago, Chile 🇨🇱 pic.twitter.com/IkyFAXayY2 — KL Videos (@KL_Videos) August 30, 2026

Está potente la tormenta eléctrica 👁️👄👁️ pic.twitter.com/RE0b1h8nrs — Duenda (@DuendaLiz) August 30, 2026