Pese al sol y a las temperaturas primaverales: Vuelven las precipitaciones este domingo a Santiago

El meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, entregó el pronóstico del tiempo de los próximos días en la región Metropolitana.

Un soleado sábado se vive en Santiago, durante esta jornada que alcanzará una temperatura máxima de 21° en la tarde.

Para este domingo también se esperan unos 20°. Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto por el meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, habrá precipitaciones.

“No se asuste, solamente serán unas gotitas muy aisladas hacia el final del día en el sector oriente de la región Metropolitana” , detalló.

Asimismo, Moncada entregó el pronóstico del tiempo de los próximos días: temperaturas primaverales de entre 22° y 23° al menos durante el lunes, martes y miércoles.

No obstante, el meteorólogo advirtió que entre el fin del invierno y el inicio de una nueva estación, aún quedan sistemas frontales que llegarán a la zona centro sur del país.