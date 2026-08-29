“Nunca fue mi ánimo ofender”: Embajador Zaliasnik responde por dichos sobre comunidad palestina

A través de un comunicado, el diplomático afirmó que lamenta “haber utilizado términos que pueden resultar ofensivos para la Comunidad Palestina” durante una entrevista en el programa Defending Israel, del canal JBS.

El embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, emitió una declaración pública este sábado para referirse a la controversia generada por sus comentarios sobre la comunidad palestina en Chile, realizados durante una entrevista en el programa Defending Israel, del canal JBS.

En el comunicado, fechado en Tel Aviv, el diplomático afirmó que lamenta “haber utilizado términos que pueden resultar ofensivos para la Comunidad Palestina” .

La polémica surgió luego de que Zaliasnik cuestionara, en conversación con el conductor David Harris, ex director ejecutivo del American Jewish Committee (AJC), las cifras que maneja la comunidad palestina en Chile, considerada una de las más numerosas fuera de Medio Oriente.

“Es una comunidad pequeña, de 20 mil a 25 mil personas en este momento, en condiciones muy difíciles

Durante la entrevista, el embajador sostuvo que “es una comunidad pequeña” y que “juega con los números” .Aseguró que las cifras han variado desde 250 mil personas hace 20 años a 800 mil en la actualidad, argumentando que en Chile no existe un censo que distinga el origen étnico de las personas.





La respuesta del embajador Zaliasnik

“Nunca fue mi ánimo, ni se puede desprender de mis palabras, ofender o afectar a connacionales, en este caso a la Comunidad Palestina”, sostuvo el diplomático.

En su declaración, Zaliasnik rechazó que sus palabras constituyan una crítica a la comunidad palestina. “Quienes quieren ver en mis dichos un intento por criticarla, omiten que precisamente hago presente que es incorrecta la afirmación del entrevistador en tal sentido. Reafirmo su significancia para el país y niego cualquier intento por generalizar críticas a ella“, sostuvo en el texto.

“Atendido que el podcast en cuestión estaba dirigido a un público norteamericano, estimé precisamente importante desmitificar cualquier duda que pudiera existir respecto a la referida comunidad en Chile“, aseguró.

En esa misma línea, agregó: “Intenté ser particularmente cauto al referirme a la posición de Chile en el conflicto, manteniendo en todo momento la posición oficial, pese al intento del entrevistador de querer cuestionarla”.

“Invito a ver la conversación completa y no pasajes selectivos de ella, para poder dimensionar con la debida prudencia mi desempeño en ella”, cerró el embajador.