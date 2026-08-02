Deportes Concepción vs U. Católica: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera

Deportes Concepción recibe a Universidad Católica por una nueva jornada de la Liga de Primera, partido que se juega en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Deportes Concepción y Universidad Católica juegan un partido determinante este domingo, enfrentándose por una nueva jornada de la Liga de Primera.

El León de Collao viene de conseguir un triunfo vital sobre O’Higgins, apostando a volver a sumar de a tres para alejarse de la zona de descenso.

Por la otra vereda están Los Cruzados, quienes igualaron la semana pasada con Deportes La Serena y que no pueden dejar escapar el triunfo si sueñan con alcanzar a Colo Colo en la cima de la tabla.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Deportes Concepción vs U. Católica?

El partido de Deportes Concepción ante Universidad Católica, válido por la fecha 17° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

A esto se suma la plataforma de streaming HBO MAX, donde se emitirá este duelo de forma online.

Hora del partido entre Deportes Concepción y U. Católica por la Liga de Primera

El cotejo de Los Lilas contra La Franja comienza a las 12:30 horas de Chile de este domingo 2 de agosto.

El escenario es el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, mientras que el árbitro designado es Diego Flores.