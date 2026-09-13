Manchester United vs Manchester City: Hora y dónde ver EN VIVO el esperado clásico

Manchester United y Manchester City paralizan el mundo este domingo con el esperado Derbi, partido que se juega en Old Trafford.

Manchester United recibe al Manchester City en una edición del gran Derbi, enfrentándose este domingo en un partido clave por la Premier League.

Los Diablos Rojos siguen mostrando la irregularidad de temporadas anteriores, llegando a este encuentro con 4 puntos en las primeras tres fechas.

Por la otra vereda, los Cityzens están realmente encendidos y quieren seguir afinando la conexión de Erling Haaland y Enzo Fernández, su reciente refuerzo por el que pagaron más de 145 millones de euros.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Manchester United vs Manchester City?

El partido del Manchester United ante el Manchester City, válido por la fecha 4° de la Premier League será transmitido en vivo por el canal ESPN.

De manera online, el gran Derbi será emitido por la plataforma de streaming Disney + en su Plan Premium.

Hora del partido entre Manchester United y Manchester City

Este esperado encuentro inicia a las 12:30 horas de Chile de este domingo 13 de septiembre, disputándose en el Estadio Old Trafford.