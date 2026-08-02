Universidad Católica deja escapar el título: Cayó goleada por Deportes Concepción en el Ester Roa
Los Cruzados perdieron por un contundente 3-0 frente al León de Collao y siguen perdiendo terreno en la Liga de Primera.
Deportes Concepción consiguió una victoria clave por la fecha 17 de la Liga de Primera tras golear por 3-0 a Universidad Católica, resultado que dejó a Los Cruzados aún más lejos de Colo Colo en la lucha por el liderato.
El León de Collao abrió la cuenta a los 10 minutos en el Ester Roa gracias a un potente derechazo cruzado de Joaquín Montencinos.
Universidad Católica no logró reaccionar y el cuadro lila volvió a golpear antes del descanso. Joaquín Larrivey aumentó la ventaja tras un centro de Montecinos, decretando el 2-0.
En el complemento, Norman Rodríguez sentenció la goleada con un golpe de cabeza y selló el 3-0 definitivo para Deportes Concepción.
Con este triunfo, Los Lilas alcanzaron los 20 puntos y comenzaron a alejarse de la zona de descenso. En cambio, Universidad Católica quedó a 15 unidades del líder del campeonato.
Además, la derrota representa un duro golpe anímico para Los Cruzados de cara a su próximo desafío por la Copa Libertadores, donde el 11 de agosto enfrentarán a Estudiantes de la Plata.