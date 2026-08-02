Programas Programación Señal en vivo
/

Universidad Católica deja escapar el título: Cayó goleada por Deportes Concepción en el Ester Roa

Los Cruzados perdieron por un contundente 3-0 frente al León de Collao y siguen perdiendo terreno en la Liga de Primera.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Deportes Concepción consiguió una victoria clave por la fecha 17 de la Liga de Primera tras golear por 3-0 a Universidad Católica, resultado que dejó a Los Cruzados aún más lejos de Colo Colo en la lucha por el liderato.

El León de Collao abrió la cuenta a los 10 minutos en el Ester Roa gracias a un potente derechazo cruzado de Joaquín Montencinos. 

Universidad Católica no logró reaccionar y el cuadro lila volvió a golpear antes del descanso. Joaquín Larrivey aumentó la ventaja tras un centro de Montecinos, decretando el 2-0.

En el complemento, Norman Rodríguez sentenció la goleada con un golpe de cabeza y selló el 3-0 definitivo para Deportes Concepción.

Con este triunfo, Los Lilas alcanzaron los 20 puntos y comenzaron a alejarse de la zona de descenso. En cambio, Universidad Católica quedó a 15 unidades del líder del campeonato.

Además, la derrota representa un duro golpe anímico para Los Cruzados de cara a su próximo desafío por la Copa Libertadores, donde el 11 de agosto enfrentarán a Estudiantes de la Plata.

Seguir en Seguir en