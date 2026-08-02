Vozinha viaja a Chile para firmar por Colo Colo: Esta es la hora de su llegada al país

El periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, confirmó el traslado del meta caboverdeano con una fotografía desde el avión junto a su representante.

Luego de días de incertidumbre, la llegada de Vozinha a Chile para sumarse a Colo Colo ya está en marcha y se concretaría durante las próximas horas de este domingo.

El experimentado arquero de la selección de Cabo Verde emprendió su viaje al país para convertirse en el nuevo refuerzo del conjunto Albo.

La información fue confirmada por el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, a través de su cuenta de Instagram.

El italiano compartió una fotografía en la que se observa al guardameta junto a su representante abordando el vuelo con destino a Santiago, confirmando que el traspaso está en su etapa final.

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¿A qué hora llega Vozinha a Chile?

De acuerdo con la planificación del viaje, Vozinha llegará a suelo chileno este domingo a eso de las 20:30 horas.

Tras su arribo al país, el arquero deberá someterse a los exámenes médicos de rigor para oficializar su contrato con Colo Colo.

Posteriormente deberá ser presentado oficialmente como nuevo refuerzo del club durante los próximos días para luego incorporarse a los desafíos de los Albos en la Liga de Primera.