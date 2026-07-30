¿Documentación u otra oferta? Lo que se sabe de Vozinha y su atraso para llegar a Colo Colo

El arquero de Cabo Verde tenía previsto aterrizar este jueves en Santiago, pero no subió al avión y dio paso a una ola de especulaciones.

Sorpresa causó la decisión de Vozinha de no subir al avión que lo trasladaría a Chile para ser presentado en Colo Colo, situación que comenzó a generar nerviosismo en los hinchas.

El arquero de Cabo Verde tenía previsto aterrizar este jueves por la noche en Santiago, lo que fue mencionado por el propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

Sin embargo, el meta de 40 años no abordó y dio paso a una ola de especulaciones sobre su arribo al Cacique.





Vozinha vuelve a atrasar su llegada a Chile

Las primeras informaciones apuntaron a que el africano seguía con problemas con su visa, aspecto que estuvo tratando toda la semana.

Más tarde surgió el rumor del periodista portugués, Marcelo Braga, sobre una posible oferta desde el fútbol de Marruecos, específicamente del Renaissance de Berkane.

El principal factor que podría amenazar al Cacique es la llegada a este club de Bubista, entrenador de la Selección de Cabo Verde que asumirá en la institución y que pretende contar con Vozinha.

La tranquilidad llegó de parte del representante del arquero, Bernardo Vasconcelos, quien declaró a Radio Cooperativa que el atraso fue producto de un “problema personal”.

“Tuvo un problema personal de última hora y necesita un par de días para resolverlo. Cuando lo resuelva viajará a Chile”, comentó.

El vínculo del portero con Colo Colo es hasta diciembre de este año, aunque existe la chance de extenderlo por todo el 2027.