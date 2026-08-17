¿Un panel solar en casa? Así puedes inscribirte al curso gratuito y en línea que te enseña a instalarlos

La iniciativa, dirigida a personas mayores de 18 años, sin limite de edad, que residan en Chile o en el extranjero, busca entregar herramientas para comprender, evaluar e instalar sistemas fotovoltaicos, sin contar necesariamente con formación técnica previa.

Hasta este miércoles 19 de agosto estarán abiertas las inscripciones para participar de un curso gratuito y online llamado “Academia de Techos Solares”, que enseñará a sus participantes cómo instalar paneles solares en casa.

La iniciativa, dirigida a personas mayores de 18 años, sin limite de edad, que residan en Chile o en el extranjero, busca entregar herramientas para comprender, evaluar e instalar sistemas fotovoltaicos, sin contar necesariamente con formación técnica previa.

Además, busca que cualquier persona pueda entender el funcionamiento de un sistema fotovoltaico, si conviene instalarlo y sobre cómo leer la cuenta de la luz para estimar el ahorro real. ¿Lo mejor? Está certificada por la Escuela de Postgrado y Educación Continua de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile.

¿Cómo inscribirse y cómo son las clases?

Si te interesa, puedes realizar tu inscripción en el sitio web de la ONG Uno Punto Cinco, una de las organizadoras, o a través de este enlace. Recuerda que el plazo para registrarte es hasta este miércoles 19 de agosto.

Las clases se dictarán entre el 1 de septiembre y el 20 de octubre, a lo largo de siete sesiones en modalidad online los días martes, de 10:00 a 12:00 (hora de Chile). Habrá exposiciones de expertos y espacio para preguntas.

La organización, además, detalló que el programa incluirá las siguientes materias:

Fundamentos de la energía solar fotovoltaica

Generación distribuida para el autoconsumo

Lectura de la cuenta de luz

Factibilidad técnica

Evaluación económica

Mecanismos de financiamiento

Marco regulatorio

Energía solar comunitaria

Institucionalización de la perspectiva de género

El ciclo de clases cerrará con un panel de alto nivel que contará con la participación de ACESOL, la Cooperativa Red Genera, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el Centro de Energía de la Universidad de Chile y Uno Punto Cinco.

Academia de Techos Solares: Así surgió la iniciativa

Ismaela Magliotto, cofundadora y directora de Gestión de Uno Punto Cinco, abordó el porqué de la iniciativa: “Hoy hay mucha gente que quiere instalar paneles solares en su casa o en su pyme, pero se enfrenta a un mundo de trámites, presupuestos y tecnicismos que no siempre son fáciles de descifrar”.

Ante eso, añadió, “la Academia nace para acotar esa distancia y acercar el conocimiento técnico, económico y regulatorio a la ciudadanía, y que quien quiera dar el paso al autoconsumo sepa exactamente qué preguntar y qué esperar”.

“Chile tiene las condiciones naturales para liderar en energía solar residencial en la región, pero el potencial técnico no se traduce por sí solo en paneles instalados en los techos. Se requiere una ciudadanía formada, capaz de leer su consumo, evaluar alternativas y participar en la discusión de política pública”, concluyó.