Reportan fatal accidente de tránsito en Ruta 78: Choque involucró a bus, camión y vehículo menor

Habría tres personas con lesiones leves, mientras que el conductor del auto resultó fallecido por el impacto.

La mañana de este jueves se reportó un fatal accidente de tránsito en la Ruta 78, específicamente en el kilómetro 88 del sector de Leyda, luego de que un bus, un camión y un vehículo menor colisionaran en la carretera.

Según información preliminar, el conductor del automóvil particular resultó fallecido producto del accidente, mientras tanto otras tres personas presentarían lesiones de carácter leve.

De acuerdo con información de Radio Biobío, el tránsito en dirección a Santiago se encuentra restringido mientras personal de emergencia se encuentra trabajando en el lugar.

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