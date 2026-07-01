El principal sospechoso es un sujeto de 21 años vinculado a una barbería del sector, quien habría abierto fuego contra la víctima en plena vía pública. Hasta el momento, no hay personas detenidas por el homicidio.

Un adolescente de 17 años murió tras recibir varios disparos durante una discusión ocurrida la tarde del martes en la comuna de Lo Prado, región Metropolitana.

El principal sospechoso es un sujeto de 21 años vinculado a una barbería del sector, quien habría abierto fuego contra la víctima en plena vía pública.

El caso es investigado por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía junto al OS9 de Carabineros.

Lo que se sabe del crimen en Lo Prado

De acuerdo a los antecedentes preliminares, el hecho se registró cerca de las 16:00 horas en la intersección de Santa Luisa con San Germán.

Según los testimonios recopilados por los investigadores, la víctima llegó hasta el lugar para visitar a su pareja, quien vive frente a una barbería.

En ese contexto, se habría generado una discusión con el dueño del local, luego de que el adolescente se percatara de que su polola estaba siendo molestada por el sujeto.

Lo anterior comenzó como un altercado verbal que escaló rápidamente. Testigos señalaron que el presunto agresor extrajo un arma de fuego y disparó en al menos cuatro ocasiones contra el menor de edad .

Tras el ataque, familiares de la polola trasladaron al adolescente a un centro asistencial cercano, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.





Existirían conflictos previos

Durante las primeras diligencias, testigos aseguraron que ambos involucrados se conocían y que habrían existido rencillas anteriores e incluso amenazas entre ellos.

Sin embargo, desde la Fiscalía indicaron que esos antecedentes aún deben ser corroborados y que el motivo exacto del crimen sigue siendo materia de investigación.

“Hay antecedentes que tienen que ser corroborados en cuanto a que existió eventualmente una discusión previa. El tenor de dicha discusión también es materia de investigación”, señaló el fiscal Eduardo Pontigo, de la Fiscalía ECOH.

Desde Carabineros informaron que hasta el momento no existen personas detenidas por el homicidio.

“Actualmente no hay personas detenidas. Sin embargo, se están realizando declaraciones de testigos, levantamiento de cámaras y verificación de la dinámica de los hechos para dar con el presunto autor”, explicó el capitán Daniel Rojas del Laboratorio de Criminalística de Carabineros.