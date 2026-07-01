Carabineros ofrece puestos de trabajo: Revisa las vacantes para civiles con sueldos de hasta $2,3 millones
Las solicitudes se recibirán hasta el 12 de julio. Conoce acá el listado completo y sus respectivas remuneraciones.
Si estás en busca de un nuevo trabajo o estás cesante, esta información es para ti. Carabineros de Chile ofrece puestos dirigidos a personas civiles.
Con esta convocatoria, la institución abre vacantes para profesionales, técnicos, entre otros.
El proceso de postulación se realiza mediante su sitio web y las solicitudes se recibirán hasta el 12 de julio.
Estos los puestos de trabajo que ofrece Carabineros
A continuación, el listado completo de las ofertas laborales activas de Carabineros y sus respectivos sueldos:
- Telefonista en Puerto Natales ($956.644)
- Técnico en Cocina en Ñuñoa ($923.771)
- Estafeta en Santiago ($628.198)
- Ingeniero en Informática en Cerrillos ($1.820.539)
- Peluquero en Lo Barnechea ($859.189)
- Administrativo en San Carlos ($996.426)
- Servicio Mantención de Cuarteles en Arica ($1.078.769)
- Servicio Mantención de Cuarteles en San Antonio ($859.189)
- Analista en Independencia ($923.771)
- Asistente de Guardia en Maipú ($1.054.222)
- Garzón en Las Condes ($628.198)
- Estafeta en Los Lagos ($686.159)
- Enfermero Universitario en Rancagua ($1.820.539)
- Asesor en Santiago ($1.820.539)
- Telefonista en La Unión ($686.159)
- Kinesiólogo en Rancagua ($1.820.539)
- Periodista en Viña del Mar ($1.820.539)
- Auxiliar Contable en Santiago ($859.189)
- Educador Diferencial en Rancagua ($1.820.539)
- Asistente de Guardia en Puente Alto ($1.054.222)
- Administrativo en Aysén ($1.435.585)
- Técnico Mecánico en Iquique ($1.157.694)
- Fonoaudiólogo en Rancagua ($1.820.539)
- Técnico en Informática en Santiago ($923.771)
- Sastre en Providencia ($859.189)
- Técnico Operador de Planta en Macul ($1.054.222)
- Administrativo en San Fernando ($859.189)
- Terapeuta Ocupacional en Rancagua ($1.820.539)
- Técnico Mecánico en Antofagasta ($1.099.213)
- Psicólogo en Rancagua ($1.820.539)
- Administrativo en Pucón ($968.979)
- Administrativo en Osorno ($941.531)
- Archivero en Santiago ($859.189)
- Terapeuta Ocupacional en Iquique ($2.394.003)
- Apoyo Técnico Micc en Alto Hospicio ($1.157.694)
- Técnico Mecánico en Graneros ($923.771)
- Técnico en Cocina en Valparaíso ($923.711)
- Enfermero Universitario en Iquique ($2.394.003)
- Administrativo en Huechuraba ($859.189)
- Apoyo Técnico Micc en Curanilahue ($1.069.973)
- Educador Diferencial en Iquique ($2.394.003)
- Técnico Mecánico en Pudahuel ($923.771)
- Archivero en Concepción ($968.978)
- Asesor Criminalístico en Valparaíso ($1.820.539)
- Administrativo en Pudahuel ($859.189)
- Operador Telefónico en Cerrillos ($859.189)
- Administrativo en La Pintana ($859.189)
- Administrativo en Macul ($859.189)
- Peluquero en Macul ($859.189)
- Administrativo en Melipilla ($859.189)
- Servicio Mantención de Cuarteles en Los Andes ($859.189)
- Técnico en Cocina en Ñuñoa ($923.771)
- Servicio Mantención de Cuarteles en Rancagua ($859.189)
- Administrativo en San Antonio ($859.189)
- Técnico en Cocina en Algarrobo ($923.771)
- Servicio Mantención de Cuarteles en Puerto Montt ($941.531)
- Telefonista en Valparaíso ($628.198)
- Servicio Mantención de Cuarteles en La Serena ($914.084)
Haz click acá y encuentra el detalle de cada oferta laboral con su remuneración aproximada, modalidad, jornada, región y comuna.