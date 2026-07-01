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Carabineros ofrece puestos de trabajo: Revisa las vacantes para civiles con sueldos de hasta $2,3 millones

Las solicitudes se recibirán hasta el 12 de julio. Conoce acá el listado completo y sus respectivas remuneraciones.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Si estás en busca de un nuevo trabajo o estás cesante, esta información es para ti. Carabineros de Chile ofrece puestos dirigidos a personas civiles. 

Con esta convocatoria, la institución abre vacantes para profesionales, técnicos, entre otros.

El proceso de postulación se realiza mediante su sitio web y las solicitudes se recibirán hasta el 12 de julio.

Estos los puestos de trabajo que ofrece Carabineros

A continuación, el listado completo de las ofertas laborales activas de Carabineros y sus respectivos sueldos:

  • Telefonista en Puerto Natales ($956.644)
  • Técnico en Cocina en Ñuñoa ($923.771)
  • Estafeta en Santiago ($628.198)
  • Ingeniero en Informática en Cerrillos ($1.820.539)
  • Peluquero en Lo Barnechea ($859.189)
  • Administrativo en San Carlos ($996.426)
  • Servicio Mantención de Cuarteles en Arica ($1.078.769)
  • Servicio Mantención de Cuarteles en San Antonio ($859.189)
  • Analista en Independencia ($923.771)
  • Asistente de Guardia en Maipú ($1.054.222)
  • Garzón en Las Condes ($628.198)
  • Estafeta en Los Lagos ($686.159)
  • Enfermero Universitario en Rancagua ($1.820.539)
  • Asesor en Santiago ($1.820.539)
  • Telefonista en La Unión ($686.159)
  • Kinesiólogo en Rancagua ($1.820.539)
  • Periodista en Viña del Mar ($1.820.539)
  • Auxiliar Contable en Santiago ($859.189)
  • Educador Diferencial en Rancagua ($1.820.539)
  • Asistente de Guardia en Puente Alto ($1.054.222)
  • Administrativo en Aysén ($1.435.585)
  • Técnico Mecánico en Iquique ($1.157.694)
  • Fonoaudiólogo en Rancagua ($1.820.539)
  • Técnico en Informática en Santiago ($923.771)
  • Sastre en Providencia ($859.189)
  • Técnico Operador de Planta en Macul ($1.054.222)
  • Administrativo en San Fernando ($859.189)
  • Terapeuta Ocupacional en Rancagua ($1.820.539)
  • Técnico Mecánico en Antofagasta ($1.099.213)
  • Psicólogo en Rancagua ($1.820.539)
  • Administrativo en Pucón ($968.979)
  • Administrativo en Osorno ($941.531)
  • Archivero en Santiago ($859.189)
  • Terapeuta Ocupacional en Iquique ($2.394.003)
  • Apoyo Técnico Micc en Alto Hospicio ($1.157.694)
  • Técnico Mecánico en Graneros ($923.771)
  • Técnico en Cocina en Valparaíso ($923.711)
  • Enfermero Universitario en Iquique ($2.394.003)
  • Administrativo en Huechuraba ($859.189)
  • Apoyo Técnico Micc en Curanilahue ($1.069.973)
  • Educador Diferencial en Iquique ($2.394.003)
  • Técnico Mecánico en Pudahuel ($923.771)
  • Archivero en Concepción ($968.978)
  • Asesor Criminalístico en Valparaíso ($1.820.539)
  • Administrativo en Pudahuel ($859.189)
  • Operador Telefónico en Cerrillos ($859.189)
  • Administrativo en La Pintana ($859.189)
  • Administrativo en Macul ($859.189)
  • Peluquero en Macul ($859.189)
  • Administrativo en Melipilla ($859.189)
  • Servicio Mantención de Cuarteles en Los Andes ($859.189)
  • Técnico en Cocina en Ñuñoa ($923.771)
  • Servicio Mantención de Cuarteles en Rancagua ($859.189)
  • Administrativo en San Antonio ($859.189)
  • Técnico en Cocina en Algarrobo ($923.771)
  • Servicio Mantención de Cuarteles en Puerto Montt ($941.531)
  • Telefonista en Valparaíso ($628.198)
  • Servicio Mantención de Cuarteles en La Serena ($914.084)

Haz click acá y encuentra el detalle de cada oferta laboral con su remuneración aproximada, modalidad, jornada, región y comuna. 

 

 

 

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