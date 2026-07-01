Carabineros ofrece puestos de trabajo: Revisa las vacantes para civiles con sueldos de hasta $2,3 millones

Las solicitudes se recibirán hasta el 12 de julio. Conoce acá el listado completo y sus respectivas remuneraciones.

Si estás en busca de un nuevo trabajo o estás cesante, esta información es para ti. Carabineros de Chile ofrece puestos dirigidos a personas civiles.

Con esta convocatoria, la institución abre vacantes para profesionales, técnicos, entre otros.

El proceso de postulación se realiza mediante su sitio web y las solicitudes se recibirán hasta el 12 de julio.





Estos los puestos de trabajo que ofrece Carabineros

A continuación, el listado completo de las ofertas laborales activas de Carabineros y sus respectivos sueldos:

Telefonista en Puerto Natales ($956.644)

Técnico en Cocina en Ñuñoa ($923.771)

Estafeta en Santiago ($628.198)

Ingeniero en Informática en Cerrillos ($1.820.539)

Peluquero en Lo Barnechea ($859.189)

Administrativo en San Carlos ($996.426)

Servicio Mantención de Cuarteles en Arica ($1.078.769)

Servicio Mantención de Cuarteles en San Antonio ($859.189)

Analista en Independencia ($923.771)

Asistente de Guardia en Maipú ($1.054.222)

Garzón en Las Condes ($628.198)

Estafeta en Los Lagos ($686.159)

Enfermero Universitario en Rancagua ($1.820.539)

Asesor en Santiago ($1.820.539)

Telefonista en La Unión ($686.159)

Kinesiólogo en Rancagua ($1.820.539)

Periodista en Viña del Mar ($1.820.539)

Auxiliar Contable en Santiago ($859.189)

Educador Diferencial en Rancagua ($1.820.539)

Asistente de Guardia en Puente Alto ($1.054.222)

Administrativo en Aysén ($1.435.585)

Técnico Mecánico en Iquique ($1.157.694)

Fonoaudiólogo en Rancagua ($1.820.539)

Técnico en Informática en Santiago ($923.771)

Sastre en Providencia ($859.189)

Técnico Operador de Planta en Macul ($1.054.222)

Administrativo en San Fernando ($859.189)

Terapeuta Ocupacional en Rancagua ($1.820.539)

Técnico Mecánico en Antofagasta ($1.099.213)

Psicólogo en Rancagua ($1.820.539)

Administrativo en Pucón ($968.979)

Administrativo en Osorno ($941.531)

Archivero en Santiago ($859.189)

Terapeuta Ocupacional en Iquique ($2.394.003)

Apoyo Técnico Micc en Alto Hospicio ($1.157.694)

Técnico Mecánico en Graneros ($923.771)

Técnico en Cocina en Valparaíso ($923.711)

Enfermero Universitario en Iquique ($2.394.003)

Administrativo en Huechuraba ($859.189)

Apoyo Técnico Micc en Curanilahue ($1.069.973)

Educador Diferencial en Iquique ($2.394.003)

Técnico Mecánico en Pudahuel ($923.771)

Archivero en Concepción ($968.978)

Asesor Criminalístico en Valparaíso ($1.820.539)

Administrativo en Pudahuel ($859.189)

Operador Telefónico en Cerrillos ($859.189)

Administrativo en La Pintana ($859.189)

Administrativo en Macul ($859.189)

Peluquero en Macul ($859.189)

Administrativo en Melipilla ($859.189)

Servicio Mantención de Cuarteles en Los Andes ($859.189)

Técnico en Cocina en Ñuñoa ($923.771)

Servicio Mantención de Cuarteles en Rancagua ($859.189)

Administrativo en San Antonio ($859.189)

Técnico en Cocina en Algarrobo ($923.771)

Servicio Mantención de Cuarteles en Puerto Montt ($941.531)

Telefonista en Valparaíso ($628.198)

Servicio Mantención de Cuarteles en La Serena ($914.084)

Haz click acá y encuentra el detalle de cada oferta laboral con su remuneración aproximada, modalidad, jornada, región y comuna.