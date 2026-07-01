Aguas Andinas anuncia cortes de agua en comunas de Santiago durante las próximas horas

La empresa dio a conocer que las interrupciones se deben a trabajos programados.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y donde en un caso se extenderá por más de 12 horas.

La compañía indicó que las comunas afectadas son: Providencia, Talagante y San Bernardo.





Revisa las zonas afectadas por corte de agua en la RM

Providencia: Desde las 16:33 horas del miércoles 1 de julio hasta las 06:00 del jueves 2.

Talagante: Desde las 15:00 horas hasta las 23:00 del miércoles 1 de julio.