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Aguas Andinas anuncia cortes de agua en comunas de Santiago durante las próximas horas

La empresa dio a conocer que las interrupciones se deben a trabajos programados.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y donde en un caso se extenderá por más de 12 horas.  

La compañía indicó que las comunas afectadas son: Providencia, Talagante y San Bernardo. 

Revisa las zonas afectadas por corte de agua en la RM

  • Providencia: Desde las 16:33 horas del miércoles 1 de julio hasta las 06:00 del jueves 2.
  • Talagante: Desde las 15:00 horas hasta las 23:00 del miércoles 1 de julio.
  • San Bernardo: Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas del jueves 2 de julio.

 

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