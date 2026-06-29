Daniela Aránguiz comparte románticas fotografías para celebrar aniversario con Cuco Cerda

La panelista dejó a la luz su lado más romántico para dedicarle un mensaje en celebración a su pareja. Revisa a continuación lo que le respondió Cuco Cerda.

Este domingo 28 de junio Daniela Aránguiz celebró su primer aniversario con José Manuel “Cuco” Cerda, instancia en que aprovechó para retratar cómo han sido estos meses juntos.

A través de sus redes sociales, la panelista le dedicó unas palabras de amor a su pareja, las que emocionaron a cientos de sus seguidores.

El romántico post de Daniela y la respuesta de Cuco

“Un año juntos, amor mío. Gracias por este año lleno de panoramas, aventuras, amor y pasión“, partió diciendo Aránguiz en su último posteo de Instagram.





Con más de 10 fotografías de sus diferentes aventuras juntos en el último año, agregó: “Gracias por enseñarme que lo más importante en una relación es que, además de ser mi pareja, seas mi mejor amigo. Te amo, amor mío. Feliz primer año juntos”.

Por su parte, Cuco le respondió con un emotivo mensaje en los comentarios: “Gracias por hacerme feliz y sacar la mejor versión de mí, eres mi amor , mi mejor amiga, mi lugar favorito además de mi mejor decisión“.

“Lo mejor de esta historia es que nos elegimos todos los días. Te amo”, cerró Cerda, consiguiendo más de mil “me gusta” en su comentario.

Por su parte, más de 400 personas los felicitaron por su relación y les dedicaron buenos deseos para que sigan juntos. “Cuando a una la quieren bonito se nota” y “que sigan muchos más”, decían algunos comentarios.