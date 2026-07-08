Temporal golpea al sur de Chile: Reportan evacuaciones, aluviones y clases suspendidas en Los Ríos

El fenómeno meteorológico está asociado a un río atmosférico de alta intensidad y a una isoterma cero elevada, condición que provocó precipitaciones líquidas en sectores donde habitualmente cae nieve, aumentando significativamente el escurrimiento de agua.

Las intensas precipitaciones que han afectado al sur de Chile durante las últimas horas han generado una compleja situación de emergencia en la región de Los Ríos, con deslizamientos de tierra, inundaciones, cortes de conectividad y familias evacuadas debido al riesgo de desbordes.

Durante la emisión de CHV Noticias AM, la periodista Patricia Venegas entregó un reporte desde la zona afectada. Según indicó, la lluvia se mantuvo de manera ininterrumpida durante gran parte de la noche y recién disminuyó su intensidad cerca de las 4:30 de la madrugada de este miércoles.

El fenómeno meteorológico estuvo asociado a un río atmosférico de alta intensidad y a una isoterma cero elevada, condición que provocó precipitaciones líquidas en sectores donde habitualmente cae nieve, aumentando significativamente el escurrimiento de agua y la saturación de los suelos.





Deslizamientos de tierra y rutas cortadas

Uno de los principales problemas registrados en la Región de Los Ríos han sido los múltiples deslizamientos de tierra que han afectado la conectividad entre distintas localidades.

Diversos caminos presentaron interrupciones producto del arrastre de material y barro. En sectores cercanos a Niebla y en la ruta que conecta Valdivia con Corral se han registrado derrumbes que obligaron a desplegar maquinaria para despejar las vías.

Las autoridades también monitorean la situación en zonas urbanas donde persisten calles anegadas y acumulación de agua cercana a viviendas, especialmente en sectores próximos a esteros y cauces naturales.

🔴LO ÚLTIMO | Acumulación de agua lluvia provocó la inundación de la calzada, vereda y frontis de viviendas en calle San Martín al bajar desde Avda Francia en Valdivia#LosRios #ValdiviaCL pic.twitter.com/RHturPy2LT — Informa Al Minuto (@InformaAlMinuto) July 8, 2026

Evacuaciones y familias afectadas

La emergencia obligó a evacuar a residentes ubicados en las cercanías del río San Juan, en la comuna de Corral, debido al riesgo asociado al aumento del caudal.

Además, se reportaron al menos cinco familias directamente afectadas por un aluvión registrado en el sector de calle Chacal, donde el ingreso de agua, lodo y sedimentos provocó daños en viviendas. Cerca de 15 personas debieron trasladarse temporalmente a otros lugares mientras continúan las labores de limpieza.

Suspenden clases en toda la región de Los Ríos

Frente a las condiciones climáticas y los riesgos asociados al sistema frontal, la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Los Ríos anunció la suspensión de clases para este miércoles 8 de julio de 2026 en toda la región .

A través de un comunicado, la Seremi informó que la medida fue adoptada tras la evaluación realizada por los organismos técnicos competentes.

“Producto del sistema frontal presente, y a la evaluación de los órganos técnicos pertinentes, se suspenden las clases para la jornada del miércoles 8 de julio de 2026 en la Región de Los Ríos”, señala el documento.

Asimismo, las autoridades indicaron que continuarán monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y comunicarán oportunamente cualquier nueva medida.

Comunicado 📄 pic.twitter.com/6odMadVR4d — Seremi de Educación Región de Los Ríos (@seremieducrios) July 8, 2026