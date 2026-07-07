VIDEO | 130 mm en 24 horas: Desborde de río y esteros deja graves estragos en Corral
Varios esteros y el río San Juan se han visto desbordados, lo que ha provocado calles inundadas y casas totalmente anegadas en la región de Los Ríos.
Una situación muy crítica se vive en Corral, región de Los Ríos, donde un sistema frontal acompañado de un río atmosférico con isoterma cero alta, ha generado lluvia donde generalmente cae nieve.
Varios esteros y el río San Juan se han visto desbordados, lo que ha provocado calles inundadas y casas totalmente anegadas.
Autoridades de la zona han solicitado ayuda a comunas cercanas con maquinarias. “Es terrible lo que está pasando, somos una zona de lluvia, pero esto sobrepasa todos los límites, tenemos esteros desbordados y casa derrumbadas. Corral está inundado completamente“, dijo en conversación con CHV Noticias el concejal Sergio Ovando.
🔴URGENTE | Compleja situación en el sector Corral Bajo en la comuna de Corral donde se registra una remoción de barro que avanza por calle Chacabuco
Organismos de emergencia se han trasladado al lugar.#LosRios #ValdiviaCL pic.twitter.com/tmLmd1HONb
— Informa Al Minuto (@InformaAlMinuto) July 7, 2026