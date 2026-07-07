¡El furor del Mundial 2026! Los colets virales de Erling Haaland se venden como pan caliente en Chile
Erling Haaland es socio de la marca de colets que se viralizaron este Mundial 2026, tras asegurar que no marcan su pelo, ni lo rompen y además combinan con sus poleras.
Erling Haaland no solo ha destacado por ser letal en el área tras marcar 7 goles en este Mundial 2026, sino que también ha marcado tendencia con su particular cabello y estilo de moda.
El futbolista es socio de una marca de colets, las amarras que se usan para el pelo, que se están vendiendo como pan caliente en el mundo y que ahora también llegaron a Chile.
El jugador combina los colores de sus colets con las poleras que usará en la cancha; también los utiliza como pulsera y asegura que no marcan ni quiebran su pelo.
Haaland tiene un emprendimiento que se está convirtiendo en uno de los grandes negocios de la Copa.