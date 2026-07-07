Pucón: Una sola ruta para escapar del volcán y emergencias

Los habitantes de la zona llevan 10 años esperando una ruta alternativa para en caso extremo evacuar la comuna.

En medio del sistema frontal que afecta al sur del país, recordamos una comuna que queda aislada cada vez que la naturaleza se impone. Se trata de Pucón.

Una sola carretera para salir y entrar de dicha comuna hoy es un riesgo. Rutas cortadas por viento o una erupción volcánica son una real amenaza.

Evacuar la comuna es un desafío y la autoridad central tiene parada hace más 10 años una carretera alternativa. El reportaje es de Alejandra González, Mauro Aravena y Óscar Briones