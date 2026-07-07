“Comiendo rico”: Steffi Méndez se enfureció tras pregunta de DJ Méndez sobre su vida amorosa
La influencer dejó en claro que se encuentra soltera y no tiene intenciones de comprometerse en una relación amorosa.
Este martes, Steffi Méndez enfureció tras una pregunta que le hizo su padre en alusión a su vida amorosa y terminó revelando curiosos detalles sobre su estado sentimental.
En un nuevo capítulo de su podcast familiar “La W… Tonta”, el cantante señaló: “Estás super producida, me encanta, te ves demasiado hermosa ¿Vas a algún lugar o vas a salir después de esta grabación?”.
Steffi advirtió a su hermano, Leo, que no dijera nada, lo que provocó que DJ Méndez insistiera en saber si había novedades sobre su estado sentimental.
¿Steffi Méndez está en una relación amorosa?
“No tengo ningún plan (…) No me van a sacar más información, no voy a ningún lado después de esto; yo apago la cámara y me voy a acostar”, detalló Steffi.
Entonces Leo comentó: “Yo tengo la información de todo, pero ella es mi panita, no puedo decir, no puedo”, generando revuelo en su padre y Esai, su hermano menor.
“No hay nada que contar, soy una mujer soltera, brillo con mi propia luz, o sea, no hay nadie, no hay una tercera persona ¿Qué está pasando en esta h…?”, preguntó Steffi.
La influencer aseguró que esta clase de preguntas generarían que el público pensara que se encuentra en una relación seria.
“Tú misma estás hablando; yo no dije nada, solamente hice una pregunta (…) No hablé de relación para nada”, arremetió DJ Méndez, quien además expuso: “Tenías algo en la mano; yo vi algo en tu mano y me llamó la atención, por eso te pregunto”.
Al respecto, Steffi comentó: “Quiero dejar super en claro que yo soy una mujer soltera, no estoy comprometida con nadie, no me estoy comprometiendo, no estoy en ese camino, estoy pasándolo bien, pero increíble, y para terminar, estoy comiendo rico”.
Su respuesta sacó aplausos entre su familia, hasta que Esai decidió intervenir: “Antes de que viniera acá (a Chile) yo estaba en un club y yo te vi”, expuso.
“Yo estaba con amigas, yo estaba con puras mujeres”, concluyó Steffi, dando por cerrado el tema.