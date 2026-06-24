“Leo es la figura paterna”: Steffi Méndez rompió en llanto tras sincerarse sobre su quiebre con Dante Lindhe

Steffi confesó que “me vi reflejada en mi mamá”, a lo que DJ Méndez respondió: “Tú eres totalmente aparte de todo, tú tienes tu propia historia”.

Esta semana, Steffi Méndez se sinceró sobre su quiebre sentimental con Dante Lindhe y cómo enfrentó el proceso mientras maternaba a su hijo, Gio.

La influencer admitió que no desea tener más hijos, ni casarse, y confesó que, debido a que su hijo vive con ella, la figura paterna más cercana es su hermano, Leo, a quien destacó por su rol como tío.





¿Qué dijo Steffi Méndez?

En el último capítulo de su podcast “La W… Tonta”, Steffi declaró: “Sentí que estaba repitiendo patrones (…) Me vi reflejada en mi mamá”.

En esa misma línea, le dijo a DJ Méndez: “Me acordé de ti cuando tú también te fuiste e hiciste familia por otro lado”.

“Fue horrible, porque igual yo he hecho hartos años de terapia y nunca he querido repetir su historia con mi familia”, agregó Steffi, quien expuso que en redes sociales le llegaban muchos mensajes asegurando que estaba pagando “el karma” de sus padres.

Sin embargo, la influencer comenzó un trabajo interno y admitió que “No quiero tener más hijos, no me veo casada con otra persona y creo que me va a costar mucho enamorarme de verdad de otro hombre”.

Steffi hizo hincapié en que nunca había conocido un amor como el que siente por su hijo y aconsejó a quienes estén viviendo situaciones similares, enfatizando que sanar “no es bonito”.

“Sanar es llorar mil noches por semanas, es no comer por días, es maternar con el corazón roto, es cuando tu hermano te está pegando cachetadas y tú no tienes ni ganas de ir al baño porque te duele la vejiga. Sanar es horrible”, comentó.

Steffi describe a su hijo como su “maestro” de vida y expuso: “Los niños vienen primero y de ahí para delante. Uno piensa que uno viene a criar hijos, pero realmente son los hijos los que nos crían a nosotros”.

Dj Méndez se sinceró con su hija tras sus declaraciones y le dijo: “Tú eres, en forma positiva, lejos de lo que es tu mamá; tú eres Steffi Mendez (…) Tú eres totalmente aparte de todo, tú tienes tu propia historia”.

Steffi rompió en llanto al escuchar a su padre y luego expuso que “Leo es la figura paterna presente hoy en día en la vida de mi hijo”.

“Su papá también existe, también está, pero como mi hijo vive conmigo, Leo es como lo más cercano a una figura paterna (…) Leo hace una pega espectacular como tío; yo no tengo nada que decir”, concluyó.