Iniciará en Renca e Independencia: De esto trata la nueva estrategia del Gobierno para abordar rucos y situación de calle

Mediante un sistema integrado por distintas instituciones, se busca intervenir territorios y recuperar espacios públicos.

El Gobierno iniciará una nueva estrategia para abordar la situación de calle y la recuperación de espacios públicos, en un sistema institucional integrado.

Según el Plan Protege, se estima que en Chile más de 50 mil personas viven en situación de calle. Y pese a que durante las últimas dos décadas el Estado ha construido una red de albergues, en la actualidad más de diez ejecutores distintos estarían operando en un mismo territorio.

Es por esto que, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia encabezó este martes la constitución de una Mesa Interministerial conformada por distintas instituciones que buscan articular sus recursos y programas.





Nueva estrategia del Gobierno para abordar la situación de calle

De este modo, representantes de distintos organismos se reunirán para fortalecer la coordinación, ordenar la intervención territorial y focalizar la oferta pública sobre las necesidades de cada persona en situación de calle, mediante un trabajo conjunto que acompañe sus procesos de inclusión.

De acuerdo con lo presentado por el ministerio, la estrategia contempla dos herramientas complementarias: un Protocolo para la Gestión de Rucos y un Modelo Integrado de Atención.

La implementación de aquello comenzará en Renca e Independencia, donde se efectuará en primera instancia este modelo de intervención territorial, para luego replicarlo en otras comunas del país.

De esta manera, las instituciones participantes avanzarán en la validación del protocolo, la designación de contrapartes técnicas, el fortalecimiento del Registro Social de Hogares en los territorios, la coordinación de cupos de atención y la conformación de una mesa técnica permanente.