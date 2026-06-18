Usó una tijera y perforó su pulmón: Joven de 16 años fue apuñalada por una conocida en Renca

La menor de edad fue trasladada al Hospital Félix Búlnes, donde permanece hospitalizada.

Una adolescente de 16 años fue apuñalada durante la noche de este miércoles en la comuna de Renca.

Los hechos ocurrieron en la intersección de avenida Infante con calle Poseidón y se investiga como un homicidio frustrado.





Adolescente de 16 años fue apuñalada en Renca

“Los responsables serían personas conocidas de la víctima”, indicó la subcomisaria Francia Tobar, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI).

En tanto, el fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Centro Norte, detalló: “Una adolescente procede a apuñalar a otra niña de 16 años con un arma cortante, al parecer una tijera, en el sector del hombro izquierdo, en el pecho y también en la espalda”.

La víctima recibió diversas lesiones en el cuerpo y una de ellas le perforó el pulmón: “Le provocó una lesión grave, específicamente un neumotórax”, expuso el fiscal.

La joven fue trasladada al Hospital Félix Búlnes, donde sigue hospitalizada, mientras que los equipos policiales trabajan en las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades.