Defensora penal pública fue agredida en plena audiencia por imputado que quedó en prisión preventiva

La profesional debió constatar lesiones tras el ataque y permanece en su domicilio, mientras se analiza una querella contra el sujeto.

Un grave hecho ocurrió el pasado martes en Maipú, donde un imputado, que quedó en prisión preventiva, agredió a una defensora penal pública en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago.

Según informó Radio Bío Bío, tras el ataque se activaron los protocolos de seguridad y coordinación, y el equipo regional de la Defensoría Penal Pública (DPP) acompañó a la abogada afectada, quien en esta jornada se encuentra en su domicilio.

Por esta delicada situación, la Fiscalía abrió una causa. La institución señaló en un comunicado: “La Defensoría Penal Pública expresa su solidaridad y respaldo a la defensora afectada y dispondrá de todo el apoyo institucional necesario para que pueda retomar sus funciones en un ambiente seguro, con los resguardos que correspondan y con especial atención a su bienestar e integridad.”





Confirman agresión verbal y física

Mediante una declaración pública de la directiva nacional de la Asociación de Defensoras y Defensores Penales Públicos (ADEF), se precisó que la defensora fue agredida tanto física como verbalmente.

“Nuestra colega, defensora licitada, fue trasladada a constatar lesiones y posteriormente prestó declaración. Se encuentra muy afectada”, se indicó, y se agregó que la asociación también manifestó que está evaluando presentar una querella criminal.