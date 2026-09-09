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Defensora penal pública fue agredida en plena audiencia por imputado que quedó en prisión preventiva

La profesional debió constatar lesiones tras el ataque y permanece en su domicilio, mientras se analiza una querella contra el sujeto.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Un grave hecho ocurrió el pasado martes en Maipú, donde un imputado, que quedó en prisión preventiva, agredió a una defensora penal pública en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago.

Según informó Radio Bío Bío, tras el ataque se activaron los protocolos de seguridad y coordinación, y el equipo regional de la Defensoría Penal Pública (DPP) acompañó a la abogada afectada, quien en esta jornada se encuentra en su domicilio.

Por esta delicada situación, la Fiscalía abrió una causa. La institución señaló en un comunicado: “La Defensoría Penal Pública expresa su solidaridad y respaldo a la defensora afectada y dispondrá de todo el apoyo institucional necesario para que pueda retomar sus funciones en un ambiente seguro, con los resguardos que correspondan y con especial atención a su bienestar e integridad.”

Confirman agresión verbal y física

Mediante una declaración pública de la directiva nacional de la Asociación de Defensoras y Defensores Penales Públicos (ADEF), se precisó que la defensora fue agredida tanto física como verbalmente.

“Nuestra colega, defensora licitada, fue trasladada a constatar lesiones y posteriormente prestó declaración. Se encuentra muy afectada”, se indicó, y se agregó que la asociación también manifestó que está evaluando presentar una querella criminal.

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