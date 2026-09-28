“Capa herido, balazo en la cabeza”: El dramático audio de ayuda tras ataque a carabinero en Lo Espejo

En el audio de Carabineros, un funcionario informa a Cenco que su compañero fue baleado y solicita con urgencia una ambulancia en el lugar.

Un registro da cuenta de los dramáticos momentos posteriores al ataque que terminó con la vida del cabo segundo Cristopher Andrés Aguilera Fernández, de 30 años, en la población Las Dunas, en Lo Espejo.

El audio de comunicaciones de Carabineros se aprecia el momento en que un funcionario se comunica con la Central de Comunicaciones (Cenco) para informar que su compañero había sido alcanzado por un impacto de bala y solicitar con urgencia la presencia de una ambulancia en el lugar.

“Estoy al lado de la cancha, dentro de Las Dunas… Dentro de Las Dunas, en la cancha. Tengo un capa (carabinero) herido con un balazo en la cabeza. Señor, una ambulancia, por favor” , se escucha decir al uniformado.





Ante la solicitud, desde Cenco responden que “estamos agilizando la ambulancia”, mientras se coordinaba la atención para el funcionario herido.

El ataque que terminó con un carabinero muerto

El funcionario había acudido al sector Las Dunas en el marco de un procedimiento policial cuando se produjo el ataque.





Su compañero repelió la agresión y disparó contra uno de los sujetos involucrados, quien murió en el lugar.

El atacante, un sujeto de nacionalidad venezolana, extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo que lo dejó en riesgo vital y que posteriormente provocó su fallecimiento en la Clínica Las Condes.