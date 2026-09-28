28/ 09/ 2026 22:11

Tras asesinato de carabinero: Acusan que bandas narco tienen “secuestrada” a población de Lo Espejo

El asesinato de un carabinero en Lo Espejo, tras un control que realizaba en la población Las Dunas, vuelve a abrir el debate sobre el crimen organizado en nuestros país. Pese a que su compañero repelió el ataque y dio muerte al delincuente, un extranjero, que ya había sido detenido en nuestro país, este preocupante hecho se suma al narcofuneral de otro sujeto abatido en la misma comuna, la semana pasada por lo que le preguntamos al municipio cuantas bandas hay en Lo Espejo y que tan peligrosas son.