Coté López respondió a críticas por su nuevo libro: Explicó cómo lo terminó en 4 días
La empresaria reveló el método que utilizó para escribir su historia en tan pocos días y aclaró una confusión que se produjo tras el anuncio de su sexto libro.
Coté López salió al paso de las críticas que le llegaron luego de que revelara que había terminado de escribir su sexto libro en tan solo cuatro días.
La empresaria compartió la noticia en su cuenta de Instagram presentando la portada de “La versión que inventaron de mí”, el título de su nuevo texto, asegurando que lo hizo en tiempo récord.
“Yo solo sé que cuando algo se instala en mi cabeza, puedo desaparecer del mundo, obsesionarme, y para mí eso es pasión“, expuso.
Sin embargo, eso le valió una serie de críticas, especulaciones y preguntas sobre cómo logró escribir la historia en tan poco tiempo, por lo que la influencer explicó el método que utilizó.
“La gente tiene muy mala comprensión lectora. Porque yo puse: ‘Mi gente, terminé el libro en cuatro días“, expuso.
Coté López responde a críticas por su libro
En su explicación, Coté López apuntó a que su comentario hacía referencia precisamente al proceso final de escritura y no al tiempo total que le tomó escribir su libro.
“Terminé el libro en cuatro días, obviamente lo había partido días antes”, aclaró.
Por otra parte, reveló un particular método que utilizó para lograr su cometido: “Lo que hice esta vez fue dictarle al Ipad”.
“Es como que iba contándole la historia. Básicamente como ‘dejé la ropa apilada por montones en cada esquina de mi cuarto’. Así y todo se iba escribiendo mientras yo hablaba”, comentó.