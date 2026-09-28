Con acceso directo a Carabineros: Los nuevos módulos de seguridad que llegaron a Barrio Meiggs

Las casetas, provenientes de China, cuentan con cámaras y tecnología de comunicación para mantener contacto directo con Carabineros. Su instalación busca reforzar la seguridad en Barrio Meiggs y entregar una respuesta más rápida ante situaciones de emergencia.

La Municipalidad de Santiago llevó a cabo un innovador plan de vigilancia y comenzó a instalar diversos módulos con el fin de resguardar la seguridad de quienes trabajan y visitan el Barrio Meiggs.

Estas infraestructuras permitirán un control permanente y facilitarán una respuesta más rápida por parte de los equipos municipales y policiales en el sector ante alguna emergencia.

Las casetas fueron transportadas directamente desde China y donadas al municipio, por lo que su instalación no representó un desembolso de recursos municipales.

¿En qué consisten las casetas de seguridad?

Estas estructuras contarán con cámaras de seguridad y equipamiento tecnológico capaces de supervisar los alrededores del sector a tiempo real. Además, tendrá conexión directa con Carabineros, que funcionará los siete días de la semana las 24 horas del día.

También tendrán un mesón de atención al público donde las personas podrán realizar sus denuncias por delitos como hurtos. Adicionalmente, a las casetas se les instalarán baños.

Actualmente, las estructuras se encuentran en proceso de habilitación técnica y en espera de la licitación para que estén completamente operativas durante el mes de octubre.

El centro de comando instalado en Barrio Meiggs también estará en Plaza de Armas, mientras que ocho módulos de acceso se desplegarán en diversos puntos del sector comercial.