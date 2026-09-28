28/ 09/ 2026 21:54

Ladrón utilizó a niña de dos años como rehén en violento asalto a familia en Las Condes

Una niña de dos años fue utilizada como rehén durante un violento asalto a su familia, al interior de su casa en la comuna de Las Condes. El ladrón ingresó a la vivienda y la amenazó con un destornillador para intimidar a sus padres y así evitar que se opusieran al robo. CHV Noticias accedió a registros del momento de la detención del delincuente, quien escapó en un vehículo que acababa de sustraer, pero quedó varado a pocas cuadras y terminó siendo capturado por personal municipal.