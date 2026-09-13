13/ 09/ 2026 22:14

Las lanzas de Barrio Meiggs siguen intimidando a los transeúntes: Adulta mayor lleva 54 años robando en el sector

Un equipo de Reportaje a Fondo de CHV Noticias estuvo investigando por semanas el regreso de los asaltos en grupo por parte de mujeres en el Barrio Meiggs. En esta ocasión, nuevamente, se logró constatar que una adulta mayor, de 82 años, es una de las delincuentes que roba celulares en el sector. Revisa cuál ha sido su módus operandi en los últimos 54 años. El reportaje es de Gustavo Poblete y Matías Gonzalez.