Chao invierno: Qué día y a qué hora comienza la primavera este 2026

Cómo un símbolo de energía y renacimiento, en esta fecha se suele ver gente regalando flores amarillas a sus seres queridos, según la tradición que se tomó las redes sociales desde hace unos años.

Los días comienzan a estar más calidos y las horas de sol cada vez son más, esto significa que el invierno empieza a despedirse y la llegada de la primavera está a la vuelta de la esquina.

Durante los últimos días de septiembre tendrá lugar el equinoccio de primavera, dandole la bienvenida a una nueva estación, fecha que está relacionada en redes sociales con las flores amarillas.

Qué día y a qué hora llegará la Primavera 2026

Este año la primavera astronómica en Chile llegará específicamente el día martes 22 de septiembre a las 21:05 horas.

De acuerdo con el profesor universitario y astrónomo, José Maza, durante este día “la trayectoria del Sol en el cielo, en la órbita aparente del Sol, está inclinada con respecto al ecuador celeste (…) En dos épocas del año, el 21 —por ahí— de marzo y el 21, 22 o 23 de septiembre, el Sol cruza el ecuador”.





Respecto al equinoccio indicó que el fenómeno hace referencia a “noches iguales”, es decir, al momento del año en que el día y la noche tienen una duración similar.

Flores amarillas en Chile

En los últimos años, se ha masificado en las redes sociales la tradición de regalar las flores amarillas a tu pareja o seres queridos.

Ya sea el 21 de marzo, por la primavera en el hemiferio norte, o el 21 de septiembre, se ve a cientos de personas obsequiando estas flores como un símbolo de felicidad, energía y renacimiento, pese a que el día oficial del cambio de estación es el 22.