Cortes de luz de hasta 9 horas para este lunes en Santiago: Revisa las diez comunas afectadas y horarios de reposición

La compañía encargada del suministro eléctrico, informó que habrá 15 interrupciones por trabajos programados para mejorar las condiciones de los vecinos.

Enel entregó un mapa dando cuenta que diez comunas se verán afectadas por cortes de luz este lunes 14 de septiembre debido a trabajos programados por la empresa.

De acuerdo con lo detallado en el sitio web de la compañía, serán 15 los sectores afectados con interrupciones que podrían extenderse por hasta 9 horas.

Lunes 14 de septiembre: Estos son los cortes de luz en Santiago

Las comunas con sectores afectados son Quinta Normal, Lo Prado, Pudahuel, Quilicura, Maipú, Lo Espejo, La Florida, Ñuñoa, San Ramón y Huechuraba.

Quilicura, entre las 09:30 y las 15:30 horas.

Huechuraba, entre las 10:30 y las 16:30 horas.

Quinta Normal, entre las 09:30 y las 15:30 horas.

Lo Prado, entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Pudahuel, entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Pudahuel, entre las 11:00 y las 17:00 horas.

Maipú, entre las 08:30 y las 14:30 horas.

Maipú, entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Maipú, entre las 10:00 y las 18:00 horas.

Maipú, entre las 10:00 y las 18:00 horas.

Lo Espejo, entre las 11:00 y las 17:00 horas.

San Ramón, entre las 10:30 y 17:30 horas.

San Ramón, entre las 10:30 y 19:30 horas.

La Florida, entre las 10:00 y 17:00 horas.