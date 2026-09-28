Cámara aprobó solicitud para que pdte. Kast explique adhesión de Chile al Escudo de las Américas

La Cámara de Diputadas y Diputados confirmó este lunes que el Ejecutivo deberá remitir una serie de antecedentes relacionados con temas de relaciones exteriores.

Tras la interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la solicitud para que el presidente José Antonio Kast fundamente la adhesión al Escudo de las Américas.

En ese sentido, el mandatario deberá remitir en un plazo de 30 días antecedentes oficiales que respalden la decisión, incluida la declaración conjunta suscrita el pasado 23 de septiembre.

De igual manera, el Congreso solicitó a Cancillería emitir un informe jurídico que explique por qué no requirieron aprobación parlamentaria para ello.





Por otra parte, se aprobó solicitar una evaluación de impacto económico tras la aplicación de la sobretasa arancelaria del 12,5% impuesta por Estados Unidos en julio.

Asimismo, la Cámara pidió transparentar las notas de protesta remitidas a Argentina respecto a las polémicas declaraciones sobre el Estrecho de Magallanes.

Junto a esto, el Ejecutivo deberá entregar un detalle del plan de reforzamiento de la presencia estatal en la zona austral anunciado este mes y su financiamiento.