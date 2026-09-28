28/ 09/ 2026 19:58

“Usted no es el presidente “: El duro cruce del diputado Venegas con el canciller Pérez en interpelación

Este lunes se vivió un tenso debate durante la interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna en la Cámara de Diputadas y Diputados. En la sesión, el diputado Nelson Venegas (PS) cuestionó la conducción de la política exterior del gobierno y le planteó al canciller su posibilidad de dejar el cargo, preguntando “¿por qué no renuncia?”. El ministro respondió que “si su pregunta es por qué no renuncio, bueno porque usted no es el Presidente de la República”.